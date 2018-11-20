Пользователи Facebook и Instagram сообщили о масштабном сбое в работе соцсетей

Москва, 20 ноября. Пользователи со всего мира, в том числе и из России, сообщили о масштабном сбое в работе социальных сетей Facebook и Instagram. Об этом свидетельствуют данные на странице сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Проблемы в работе социальных сетей начались примерно в 16.00 по московскому времени. Большая часть пользователей (47%) сообщила о том, что у них плохо загружается новостная лента, еще 32% не могли войти в свои аккаунты, а 20% отметили сбои в работе сайтов соцсетей.

Чаще всего о проблемах и неполадках сообщали жители Европы, сбои зафиксировали в Великобритании, Франции, Германии и еще в ряде стран. Кроме того, плохо работали социальные сети и в США, Бразилии, Мексике, Казахстане, Индии и Турции. В России о сбоях сообщили жители Москвы и Санкт-Петербурга, хотя и в регионах наблюдались помехи в работе приложений.

Ранее руководство Instagram объявило о начале борьбы с автоматической накруткой лайков. Социальная сеть «зачистит» аккаунты, в которых есть лайки, подписчики и комментарии, «накрученные» при помощи сторонних приложений. Пользователям в связи с этим порекомендовали поменять пароль к своей учетной записи.