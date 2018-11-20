В Тунисе продолжается забастовка профессоров
Тунис, 20 ноября. Министерство образования Туниса продолжает игнорировать забастовку университетских профессоров. Профсоюзы страны намерены продолжить акцию протеста, если руководство государства не исполнит договоренности, которые были достигнуты еще в январе 2018 года.
Акция протеста продолжается уже второй день: преподаватели тунисских вузов требуют пересмотреть свой статус. Сейчас многие высококвалифицированные специалисты страны находятся в бедственном положении и вынуждены работать на низкооплачиваемых должностях и не по профессии.
Ранее в Тунисе прошла 12-дневная забастовка преподавателей. Сотрудники сферы образования пытались привлечь внимание властей и сесть за стол переговоров. Однако результатом этого стал отказ министерства образования страны от достигнутых ранее договоренностей.
По словам кандидата исторических наук и старшего научного сотрудника Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Бориса Долгова, происходящее в Тунисе можно объяснить социально-экономическим кризисом. Эксперт рассказал, к чему может привести нарастающее недовольство граждан страны.
«Если говорить к чему это может привести, можно сказать, что в Тунисе сильной является партия возрождения — «Хизб ан-Нахда». Она несколько изменила свою программу, отмежевалась от политического ислама, пытаясь завоевать доверие у большинства граждан страны», — сказал Долгов в комментарии «ПолитЭксперту».
По его словам, у этой партии есть перспективы с учетом поддержки из-за рубежа. Долгов считает, что для выхода из кризиса Тунису необходимо искать новые формы экономического правления. Однако при этом необходимо избежать перекосов, чтобы не допустить усиления исламистских движений в республике.
Напомним, Тунис переживает последствия кризиса, вызванного волной протестов 2011 года. Неспособность властей страны стабилизировать обстановку привела к ухудшению криминогенной ситуации и росту террористической угрозы.