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Минобороны показало «торпедную дуэль» кораблей Балтийского флота

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Минобороны показало «торпедную дуэль» кораблей Балтийского флота

Москва, 20 ноября. Министерство обороны России опубликовало видео «торпедной дуэли» кораблей в Балтийском море. Ролик размещен на YouTube-канале ведомства.

Малый противолодочный корабль «Калмыкия» и корвет «Стойкий» Балтийского флота разыграли «торпедную дуэль» недалеко от побережья Калининградской области. Корвет «Стойкий» идентифицировал угрозу и, выполнив маневр, ответил  на действия условного противника — «Калмыкии», которая выстрелила учебным снарядом.

«Стрельба прошла успешно, а «неприятельская» торпеда с борта «Калмыкии», угрожавшая корвету, была ликвидирована», — говорится в сообщении к видео.

 

Автор: Дарья Смолина
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