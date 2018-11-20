Минобороны показало «торпедную дуэль» кораблей Балтийского флота

Москва, 20 ноября. Министерство обороны России опубликовало видео «торпедной дуэли» кораблей в Балтийском море. Ролик размещен на YouTube-канале ведомства.

Малый противолодочный корабль «Калмыкия» и корвет «Стойкий» Балтийского флота разыграли «торпедную дуэль» недалеко от побережья Калининградской области. Корвет «Стойкий» идентифицировал угрозу и, выполнив маневр, ответил на действия условного противника — «Калмыкии», которая выстрелила учебным снарядом.