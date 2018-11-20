Багдад, 20 ноября. Президента России Владимира Путина пригласили в Ирак, сообщили в пресс-службе иракского премьер-министра Аделя Абделя Махди.

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов с российской делегацией прибыл в Багдад, где передал председателю совета министров Аделю Абдель Махди приглашение от Путина в РФ. В ответ премьер-министр Ирака через российского дипломата пригласил главу России посетить Багдад.

Замглавы МИД РФ также передал Абдель Махди послание от президента России и главы правительства РФ Дмитрия Медведева о необходимости укреплять отношения двух стран, а также поздравления с формированием нового кабмина.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что возможности террористов в Сирии и Ираке регулярно пополнять свой бюджет серьезно подорваны.