«Ходорковский — это просто бактерия»: в Госдуме раскрыли суть провокационного форума «Россия вместо Путина»

Помилованный несколько лет назад президентом России бывший российский «олигарх» Михаил Ходорковский пытается любой ценой «отомстить» действующей российской власти. А поскольку в Россию Ходорковскому путь заказан (немедленно арестуют, так как в РФ против него начато новое уголовное дело), он старается подобраться со своими «мероприятиями» поближе к российским границам.

Очередной десант Ходорковского высаживается в Чехии — в столице этой страны с 23 по 25 ноября состоится форум с многообещающим названием «Россия вместо Путина». Провокационное мероприятие, на которое съедутся российские оппозиционеры и либералы, организовано по инициативе Михаила Ходорковского.

Организаторы мероприятия утверждают, что займутся выработкой идей развития России без опоры на действующую власть. Как нетрудно догадаться, основной объект критики — личность и действия президента России Владимира Путина, которому оппозиционеры давно и безуспешно ищут альтернативу.

Ходорковский проводит свое «мероприятие» на деньги, украденные у народа, и на подачки Запада, с далеко идущими намерениями, считает член комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов.

«Михаил Борисович Ходорковский — человек, безусловно, очень жадный (это подтверждают даже некоторые несостоявшиеся сторонники экс-олигарха, такие как известный сатирик и блогер Евгений Шестаков. — Прим. ФАН). Поэтому тратить деньги просто так Ходорковский не хочет и не будет, — отметил Милонов в комментарии Федеральному агентству новостей. — Любые траты он расценивает как инвестиции. Так что тут надо смотреть: видимо, он почувствовал новый запрос на антироссийскую активность, поэтому решил провести свое мероприятие именно сейчас».

И смотреть надо даже не на самого Ходорковского, а на его западных хозяев, считает депутат Госдумы.

«Ходорковский — это просто бактерия, которая появляется на проблемном месте, — продолжил парламентарий. — Надо смотреть, кто сейчас формирует запрос на новый виток антироссийских настроений в нашем обществе».

Как правило, подобные действия являются хорошей маскировкой для Запада, чтобы приступить, например, к новым санкциям, считает собеседник ФАН.

«Так что это очень хорошо, что Михаил Борисович сразу так ярко демонстрирует любой новый вектор развития, появляющийся в уме его хозяев. Поскольку сам Михаил Борисович — человек для России давно уже полностью утраченный. Его позитивная известность колеблется около 1%, стремительно приближаясь к нулю», — подчеркнул Милонов.

Самое главное, что на Западе также понимают: рассчитывать на Ходорковского нельзя, потому что он в России ничего не может и не сможет сделать, подчеркивает Милонов.

«Если он приедет на белом коне, его не только никто не поддержит, но даже не будет встречать. А интерес, что они там на Западе задумали, что они новенького будут предпринимать, можно будет удовлетворить, приглядевшись к реакции на этот форум со стороны британского Форин-офис либо американского Госдепа», — резюмировал Виталий Милонов.

Как отмечают эксперты, критиков Ходорковского больше всего возмущает, что этот человек, обворовавший в свое время россиян, теперь не стесняется учить обворованный им народ, как жить. И при этом без стеснения использует уворованные у этого самого народа деньги.

Многие политологи подчеркивают, что в своей «борьбе» с действующей российской властью Ходорковский опирается на людей, которые за коррупцию или полную профнепригодность вылетели со службы и пополнили ряды недовольных. Теперь этот отработанный материал пытается заняться строительством в России «демократии», поскольку ни на что другое США уже давно денег просто не дают. Многие критики экс-олигарха прямо говорят, что тех, кто поддерживает Ходорковского, по которому давно скучает досрочно покинутая им колония, нужно тоже наказывать: вплоть до «посадок» или — в виде милости — лишения гражданства.