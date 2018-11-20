В Эстонии не определились, кому отдадут голос на выборах главы Интерпола

Таллин, 20 ноября. Эстония не определилась, кому отдаст свой голос на выборах главы Интерпола, так как Таллин продолжает консультации по данному вопросу с Евросоюзом, США и Канадой. Об этом заявил генеральный директор департамента полиции Эстонии Эльмар Вахер.

«Сейчас довольно сложно сказать, у кого из кандидатов больше поддержка. Ситуация интересная, потому что так быстро и таким образом выборы в истории еще не проходили. В чью пользу мы проголосуем, я пока не могу сказать, потому что мы проводим консультации», — сказал Вахер.

Выборы нового президента Интерпола состоятся 21 ноября. На пост главы Международной организации уголовной полиции претендуют действующие вице-президенты организации – представитель России Александр Прокопчук и Южной Кореи Ким Чон Ян.

Ранее Украина и Литва пригрозили покинуть организацию, в случае избрания главой Интерпола кандидата от РФ. Кроме того, четверо сенаторов США обратились к главе Белого дома Дональду Трампу с требованием выступить против участия россиянина в выборах главы Интерпола. В Москве данный шаг назвали вмешательством в выборы директора Интерпола.