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Российский флот в 2019 году получит корвет «Гремящий» и фрегат «Адмирал Касатонов»

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Российский флот в 2019 году получит корвет «Гремящий» и фрегат «Адмирал Касатонов»

Санкт-Петербург, 20 ноября. Петербургский судостроительный завод «Северная верфь» в 2019 году планирует передать флоту три корабля. Речь идет о корвете проекта 20385  «Гремящий», фрегате «Адмирал флота Касатонов» и судне тылового обеспечения «Всеволод Бобров», сообщает пресс-служба завода.

Отметим, что в этом году «Северная верфь» также передала три корабля — фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков», судно связи «Иван Хурс» и судно тылового обеспечения «Эльбрус».

Проект 20385 «Гремящий» — это многоцелевой корвет, в задачи которого входит борьба с подводными и надводными кораблями противника. Судно оснащено артиллерийскими орудиями и радиолокационными комплексами. При этом сами корветы практически невидимы для противника из-за особого покрытия корпуса и специального оборудования.

 

Автор: Антон Соколов
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