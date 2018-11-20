Минтранс РФ прорабатывает вопрос открытия авиарейсов из Крыма в Сирию

Москва, 20 ноября. Министерство транспорта РФ прорабатывает вопрос запуска рейсов из крымского Симферополя в сирийский Дамаск. Об этом сообщил глава ведомства Евгений Дитрих на полях форума «Транспорт России».

Крымская делегация в октябре посетила Сирию, в рамках визита стороны подписали документ об экономическом сотрудничестве, а также утвердили планы по взаимодействию. Речь в том числе шла об организации прямого авиасообщения между Симферополем и Дамаском.

На полях форума «Транспорт России» журналисты поинтересовались у главы Минтранса, идет ли реализация заявленного пункта.

«Прорабатываем», — ответил министр представителям СМИ.

О возможности открытия воздушного сообщения между полуостровом и сирийским государством сообщил 15 октября глава Крыма Сергей Аксенов. Кроме того, он упомянул о создании крымско-сирийской судоходной компании.

Напомним, в начале ноября московский международный аэропорт «Шереметьево» принял первый рейс из Дамаска сирийской авиакомпании Cham Wings Airlines. По данным представителей аэропорта, регулярные рейсы по маршруту Дамаск — Москва — Дамаск будут выполняться каждую неделю. Согласно расписанию, они будут осуществляться по средам.