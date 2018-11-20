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ФАН-ТВ

Здесь поговорят, здесь помогут, здесь подскажут: Всероссийский день правовой помощи детям. ФАН-ТВ

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20 ноября отмечается Всемирный день ребенка. В рамках мероприятий, приуроченных к этому празднику, в России шестой год подряд проходит день правовой помощи детям. Консультации проводят бесплатно и без предварительной записи. Цель акции — правовое просвещение и оказание юридической помощи детям и их родителям или опекунам.

Здесь поговорят, здесь помогут, здесь подскажут: Всероссийский день правовой помощи детям. ФАН-ТВ

«Как правило, это связано с какими-то неустройствами в семье. Вопросы поднимаются разные: социальные, жилищные вопросы и так далее. Родители, может быть, просто не знают о том, что мы есть и что сюда можно придти. Узнают дети,  приходят домой и говорят, что есть такая-то организация, учреждение, куда можно подойти. Здесь поговорят, здесь помогут, здесь подскажут», — Алексей Ильин, юрисконсульт комплексного центра социального обслуживания населения Красносельского района.

Консультации проводят юристы, психологи, сотрудники правоохранительных органов. Мероприятия проходят в школах, детских домах, центрах юридической помощи населению.

Автор: Василий Григорьевский;АлександрЯремчук
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