Здесь поговорят, здесь помогут, здесь подскажут: Всероссийский день правовой помощи детям. ФАН-ТВ

20 ноября отмечается Всемирный день ребенка. В рамках мероприятий, приуроченных к этому празднику, в России шестой год подряд проходит день правовой помощи детям. Консультации проводят бесплатно и без предварительной записи. Цель акции — правовое просвещение и оказание юридической помощи детям и их родителям или опекунам.

«Как правило, это связано с какими-то неустройствами в семье. Вопросы поднимаются разные: социальные, жилищные вопросы и так далее. Родители, может быть, просто не знают о том, что мы есть и что сюда можно придти. Узнают дети, приходят домой и говорят, что есть такая-то организация, учреждение, куда можно подойти. Здесь поговорят, здесь помогут, здесь подскажут», — Алексей Ильин, юрисконсульт комплексного центра социального обслуживания населения Красносельского района.

Консультации проводят юристы, психологи, сотрудники правоохранительных органов. Мероприятия проходят в школах, детских домах, центрах юридической помощи населению.