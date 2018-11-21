Сирия новости 21 ноября 07.00: курды продолжают нести потери в Дейр-эз-Зоре; «Джейш аль-Изза» снова отвергла сочинские соглашения

Сирия, 21 ноября. Курды продолжают нести потери в Дейр-эз-Зоре; «Джейш аль-Изза» снова отвергла сочинские соглашения; «Асайиш» арестовали 6 мирных жителей в Ракке. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Курды: арестовали 6 мирных жителей в Ракке.

«Исламское государство»1: проводит теракты на контролируемой курдами территории провинции Дейр-эз-Зор.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: ведет бои с «Нур ад-Дин аз-Зенки».

«Джейш аль-Изза»: снова отказалась выполнять условия сочинских договоренностей по Идлибу.

Провинция Алеппо

По сообщению источника в Twitter (SMM Syria), псевдогуманитарная организация «Белые каски», связанная с запрещенной в России террористической организацией «Аль-Каида»1 открыла новую штаб-квартиру в населенном пункте Зерба, расположенном в 17 километрах к юго-западу от Алеппо. Кроме этого, как сообщает тот же источник, примерно в том же районе объединенный штаб развернули радикальные группировки «Хурас ад-Дин» и «Джейш аль-Изза».

Возобновились бои между «умеренными» и террористическими формированиями в районе Кафр-Хамра. Об этом пишет Telegram-канал @NewsTerkey1. В ходе перестрелки между «Нур ад-Дин аз-Зенки» из состава «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» и «Хайят Тахрир аш-Шам», последняя понесла потери. На данный момент известно о двух убитых и пятерых раненых боевиках «Джебхат ан-Нусры»1.

Провинция Дейр-эз-Зор

Активность «спящих ячеек» «Исламского государства» в тылу курдских вооруженных формированиях продолжает оставаться крайне высокой. Как сообщает Euphrates Post, боевики провели три теракта на территориях, занимаемых «Демократическими силами Сирии» севернее Хаджина, а также совершили нападение на блокпост SDF в районе населенного пункта Шхиль. В результате данной диверсионной деятельности террористам удалось ликвидировать 8 боевиков курдских вооруженных формирований, а также уничтожить транспортное средство и склад вооружения «Демократических сил Сирии».

Кроме этого, появилось уточненная информация о нападении на курдов неизвестных лиц в населенном пункте Джарази 19 ноября. Одним из четырех убитых боевиков SDF был ополченец Рабочей партии Курдистана по имени Абдуль Латиф Хаму. Об этом пишет Telegram-канал @MElatestnews.

Провинция Ракка

Курдские силы безопасности «Асайиш» арестовали шесть местных жителей населенного пункта Мухаммед-эль-Удвания. Как сообщает источник в Telegram @monsser2, данные действия стали реакцией на ликвидацию двух боевиков «Демократических сил Сирии» в городе Ракка ополченцами «Народного сопротивления восточных районов» днем ранее. Отмечается, что арестованные были гражданскими лицами.

Напомним, на оккупированных курдами территориях провинций Алеппо, Ракка, Хасака и Дейр-эз-Зор регулярно проходят массовые протесты местного арабского населения против присутствия «Демократических сил Сирии» и американских войск на этих землях. Некоторые мирные жители вынуждены уходить в ополчения и вести партизанскую войну против курдских вооруженных формирований.

Провинция Хама

Турецкие представители провели очередные переговоры с главарями вооруженных группировок Идлибской зоны деэскалации, призвав соблюдать сочинские договоренности. Однако, по информации Telegram-канала @NewsTerkey1, группировка «Джейш аль-Изза» снова отвергла их. Данная группировка насчитывает около тысячи боевиков и контролирует несколько населенных пунктов на севере провинции Хама в районе, где согласно меморандуму о стабилизации обстановки на северо-западе Сирии должна быть создана демилитаризованная зона.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)