Москва, 20 ноября. Институт сестер милосердия возродят в армии России, заявил представитель главного военно-политического управления Анатолий Карасев во время презентации проекта Главного храма ВС РФ.

Обучение сестер милосердия будет проходить в Главном храме Вооруженных сил РФ, который будет расположен в парке «Патриот». По словам Карасева, храм будет совмещать функции и церкви, и «учебно-методического, образовательного, культурного и мемориального центра»​​​.

«Духовная мощь православия и доблесть русской армии неразрывно связаны на протяжении многих веков и нашли свое отражение в создании воинских православных храмов», — подчеркнул представитель военного ведомства.

Карасев добавил, что автором инициативы строительства собора Воскресения Христова выступил министр обороны России Сергей Шойгу. Предложение получило поддержку со стороны общественности, а также органов государственной власти и РПЦ.