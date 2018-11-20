Рейтинги на деградации — это подло: в совете при Госдуме объяснили претензии к Малахову

Скандальные телешоу наподобие «Прямого эфира с Андреем Малаховым» пора изгнать с федеральных каналов. Такое мнение высказал член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме РФ, блогер Вадим Манукян.

Свою позицию, ранее высказанную изданию «Дни.ру», Манукян обосновал в комментарии Федеральному агентству новостей.

«Федеральное телевидение — это, по сути, визитная карточка страны, — отметил блогер. — А разве можно гордиться телевидением, где в бесконечных скандальных шоу люди бросаются друг над друга с кулаками, как это регулярно происходит, к примеру, на шоу «Прямой эфир с Андреем Малаховым». Или кричат друг на друга и берут приглашенных гостей за грудки, как это бывало на шоу «Время покажет». Да и на шоу «Место встречи» время от времени такое случается. Это всего лишь несколько примеров, которые говорят, что у федерального ТВ есть настоящие системные проблемы».

По мнению эксперта, подобный формат транслирует телезрителям модель поведения, где нормой считается неуважение по отношению к людям, по отношению к альтернативной точке зрения.

«Да, возможно, телезрителям такое нравится, допускаю, что и рейтинги зашкаливают. Но собирать рейтинги на показе абсолютной деградации людей — это низко, и я бы даже сказал — подло. Федеральное телевидение сегодня нуждается в революционных изменениях», — считает собеседник ФАН.

На смену подобному формату должны прийти передачи, которые будут повышать культурный уровень россиян и не позволят выстраивать в их сознании ролевую модель, которая гласит, что выяснение отношений на кулаках — это апофеоз активной дискуссии, подчеркнул блогер.

«Необходимо полностью запретить формат скандальных шоу. Нужно полностью запретить рукоприкладство в кадре и впредь за подобное облагать телеканалы крупными штрафами. Нельзя поощрять ругань в кадре и превращать это в популярный формат. Хватит позорить страну подобными шоу, ведь они транслируются по системам «Мир» и «Планета» не только в странах СНГ, но и по всему свету, создавая невыгодное впечатление обо всех нас!» — подчеркнул Вадим Манукян.

Ранее появилась информация, что телезрители сами потребовали закрыть шоу Андрея Малахова после безобразной сцены кровавой драки в программе с участием скандально известных фриков Гогена Солнцева и его 63-летней жены Екатерины.