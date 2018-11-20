Сирия, 20 ноября. Курды стреляют по участникам мирного митинга в городе Аш-Шаддади на юге Хасаки. Отряды SDF**** понесли большие потери ранеными и убитыми под огнем войск Турции на севере Ракки. ВВС Ирака ведут бомбардировки позиций ИГИЛ1 к юго-востоку от Дейр-эз-Зора, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: завершили утилизацию всех СВУ и самодельного оружия исламистов на окраинах Дамаска и в предместьях города.

«Исламское государство»1 (ИГИЛ): подверглось ракетным ударам «Хашд аш-Шааби» и бомбардировкам ВВС Ирака к юго-востоку от Дейр-эз-Зора.

Курды: понесли большие потери ранеными и убитыми под огнем войск Турции в Тель-Абъяде; частично сняли запрет на использование мотоциклов в городе Ракка; открыли огонь по участникам мирного митинга в Аш-Шаддади.

Международная коалиция: совершила авианалеты на населенные пункты Абу Хасан и Аль-Букан в провинции Дейр-эз-Зор.

Провинция Дамаск

Полевой командир одной из инженерных частей правительственной Сирийской арабской армии (САА) по имени Али Сулейман рассказал, что подразделения саперов утилизировали все СВУ, самодельное оружие и неразорвавшиеся мины исламистов, обнаруженные в ранее удерживаемых террористами районах на юге и к востоку от Дамаска. Объявление Сулеймана разместило на своем Twitter-канале агентство SMM Syria. Войска САР, действуя под прикрытием ВКС РФ, в этом году целиком освободили столицу и окрестности, зачистив от боевиков ее южные районы, а также территории Восточного Каламуна и Восточной Гуты.

Провинция Дейр-эз-Зор

Иракские шиитские ополченческие отряды «Хашд аш-Шааби» нанесли несколько ракетных ударов по опорным пунктам «Исламского государства» на окраинах приграничного поселения Багуз Тахтани, находящегося на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор, передает новостной канал в Twitter Masar Press Net. Данные об уроне, причиненном террористам, уточняются. Кроме того, информационный ресурс в сети микроблогов сообщает об очередных бомбардировках авиации западной коалиции во главе с США в этом регионе. ВВС Соединенных Штатов и их союзников провели атаки с воздуха в городах Абу Хасан и Аль-Букан. Об их последствиях пока ничего не известно.

ВВС Ирака провели авианалеты на позиции боевиков ИГ1 в восточной половине Дейр-эз-Зора, сообщало агентство Sky News Arabia. Информация о результатах операции и потерях исламистов в настоящий момент устанавливается. Тем самым Багдад надеется не допустить проникновения на свои территории бандгрупп ИГ с юго-востока САР, с которыми до сих пор не могут расправиться курдские Демократические силы Сирии (SDF) и войска коалиции США.

Провинция Ракка

По данным источника в Twitter (@alreahalsaknh), турецкие военные провели еще несколько обстрелов опорных пунктов Отрядов народной самообороны (YPG), расположенных вблизи государственной границы в предместьях города Тель-Абъяд на севере Ракки. В результате курдские группировки понесли большие потери ранеными и убитыми. Напомним, Анкара считает Рабочую партию Курдистана (РПК), с которой непосредственно связаны бандгруппы YPG, террористической организацией. Соответственно, турки намерены отбросить курдов как можно дальше от своей южной границы и для этого в настоящий момент готовят уже третью военную операцию против YPG.

Бойцы SDF сняли запрет на использование мотоциклов в городе Ракка в период с 06.00 до 18.00 часов, сообщает Twitter-ресурс (@Sada_AlSharqieh). Ранее он был введен местными полевыми командирами «Демократических сил» из-за постоянных атак «спящих ячеек» ИГ с использованием заминированных транспортных средств. Напомним, что, согласно официальному заявлению Вашингтона, город был полностью «освобожден» от террористов еще в октябре прошлого года.

Провинция Хасака

В городе Аш-Шаддади прошла массовая демонстрация мирных жителей, которые жаловались на кардинальное ухудшение условий жизни в регионе, контролируемом курдскими радикалами. Согласно сведениям местного источника в сети Twitter (@bajoo66), участники акции требовали от бойцов YPG, чтобы те добровольно покинули район, передав его в ведение официального Дамаска. В ответ курды открыли огонь по демонстрантам, ранив нескольких гражданских лиц. Стоит отметить, что это уже далеко не первый раз, когда бандгруппы YPG прибегают к столь радикальным способам разгона мирных митингов на оккупированных территориях.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)