«Шансы удержать власть снижаются»: Порошенко готовится бежать после выборов

Киев, 20 ноября. Шансы Петра Порошенко одержать победу на предстоящих выборах президента Украины уменьшаются с каждым днем. В украинских СМИ уже всерьез обсуждается вопрос о том, в какую страну планирует сбежать Порошенко после провала на президентских выборах.

По данным источников издания «Страна.ua», переехавшая в Лондон бывшая глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева готовит в Великобритании почву для побега Порошенко и его соратников.

Следующими кандидатами на побег в Великобританию может стать инвестор и финансовый советник нынешнего президента Макар Пасенюк. По данным источников, он уже перевез свою семью в Великобританию и готовит в Лондоне инвестиционные сделки в интересах Порошенко. Кроме того, к побегу готовится народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Александр Грановский, который курирует украинскую судебную систему и кипрские оффшоры Порошенко.

Еще одной страной возможной эмиграции Порошенко может стать Испания, где он владеет роскошной виллой, которая записана на некую Ирину Петровскую.

По мнению главы киевского Института центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского, в настоящее время Порошенко готовится к худшему сценарию развития событий.

«Шансы Порошенко удержать власть после выборов неуклонно снижаются. В случае победы Юлии Тимошенко, шансов для президента и ключевых игроков его команды остаться на свободе, на Украине очень мало», — считает эксперт.

Погребинский также добавил, что новые власти могут потребовать экстрадиции, Порошенко и его беглых соратников, а на Западе зачастую выдают всех коррупционеров, передает News.ru.