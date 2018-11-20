Минобороны РФ опровергло сообщения об аварийно севшем в Краснодаре военном самолете

Москва, 20 ноября. В министерстве обороны России отреагировали на сообщения СМИ, рассказавших о военном самолете, который якобы совершил аварийную посадку в Краснодаре. В Минобороны РФ опровергли эти данные, отметив, что никаких инцидентов с российскими военными самолетами во вторник не происходило.

«Никаких инцидентов и аварийных ситуаций с самолетами Министерства обороны РФ 20 ноября не происходило​​​. Информация [об экстренной посадке] не соответствует действительности», — говорится в комментарии оборонного ведомства.

Ранее, напомним, ряд СМИ сообщил, что самолет Diamond совершил аварийную посадку в Краснодаре из-за отказа двигателя. При этом подобных самолетов нет на вооружении российских ВКС.