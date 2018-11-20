В Совфеде рассказали, какой будет реакция России на создание военной базы США в Польше

Москва, 20 ноября. Российские власти могут перенацелить свои оборонные средства в случае появления в Польше военной базы США. Об этом во вторник заявил член комета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Безусловно, Россия обладает обширным военным потенциалом, очень высокоточным дальнобойным оружием, и то, что в случае создания такой базы будет проведено перенацеливание, чтобы локализовать угрозу, это однозначно», — отметил он.

Сенатор пояснил, что Москва воспринимает появление в Польше американской военной базы как явную угрозу для российских границ и союзного государства. Клинцевич также подчеркнул, что в серьезной опасности окажутся и те страны, которые будут размещать у себя американский контингент, передает РИА Новости.

Ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что вопрос создания военной базы США на польской территории уже решен. Варшава предложила Вашингтону создать за собственные средства военную базу «Форт Трампа» и увеличить военное присутствие США на своей территории.