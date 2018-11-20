«Назад на Украину никто не собирается»: жители Донбасса поделились ожиданиями от выборов в ДНР

Севастополь, 20 ноября. Бежавшие в Крым жители Донбасса поделились ожиданиями от выборов, которые недавно состоялись в ДНР. По их словам, надежды на скорое прекращение боевых действий никто не питает, однако и на Украину они возвращаться не собираются.

«Люди шли не столько голосовать, сколько продемонстрировать четкую позицию — назад на Украину никто не собирается. Многие понимают: если опять Донбасс будет украинским — начнутся репрессии, нынешнему руководству этой страны верить нельзя», — рассказала журналистка Ирина.

При этом она отметила, что не все положительно относятся к новому главе ДНР Денису Пушилину, поскольку минские договоренности по-прежнему не работают, а люди продолжают жить под бомбами.

А вот строитель Геннадий считает, что Пушилин — более спокойный человек, чем его предшественник.

«Что ожидать от этих выборов — покажет время. Новая метла, как говорится, по-новому метет. Про Пушилина можно сказать, что человек он спокойный. Захарченко был понахрапистее. Посмотрим, что будет дальше — как говорится, хочешь узнать человека, дай ему власть», — рассказал он изданию ForPost.

Напомним, 11 ноября в ЛНР и ДНР состоялись выборы глав республик и членов парламента. Пост главы ДНР занял Денис Пушилин, на выборах главы ЛНР победу одержал Леонид Пасечник. Во вторник в столице ДНР состоялась официальная церемония инаугурации Пушилина.

Украинские власти и западные страны итоги выборов не признают и считают организацию голосования нарушением минских соглашений.

Российская сторона в свое очередь с пониманием относится к решению республик Донбасса, поскольку у ДНР и ЛНР нет иного выхода в свете отказа Украины проводить выборы на этих территориях.