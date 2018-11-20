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Экономика

Рост ВВП России ускорился до 2,5% в годовом выражении в октябре

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Рост ВВП России ускорился до 2,5% в годовом выражении в октябре

Москва, 20 ноября. Рост внутреннего валового продукта России в годовом выражении ускорился до 2,5% в октябре. В сентябре темп роста ВВП составлял 1,1%, говорится в докладе «Картина деловой активности», подготовленном Минэкономразвития РФ.

Увеличение темпов роста ВВП обусловлено разворотом годовой динамики производства в секторе сельского хозяйства: показатель вырос на 11,9% год к году. При этом в сентябре был зафиксирован спад на 6%. По данным доклада, улучшить динамику ВВП позволило ускорение роста промышленного производства, а также увеличение объема строительных работ.

В Минэкономразвития отметили, что темпы розничного товарооборота замедлились. 

По предварительным данным Росстата, ВВП России за период с января по сентябрь 2018 года вырос на 1,5% в годовом выражении. В 2017 году аналогичный показатель составлял 1,8%. Текущий прогноз Минэкономразвития по росту ВВП по итогам 2018 года составляет 1,8%.

Автор: Регина Пак
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