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Сенатор назвала «глупостью из Telegram» публикации о ее словах про питание в годы войны

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Сенатор назвала «глупостью из Telegram» публикации о ее словах про питание в годы войны

Москва, 20 ноября. Член Совета Федерации РФ Екатерина Лахова назвала «глупостью из Telegram» публикации, в которых цитируются ее слова о «потребительской корзине» в годы Великой Отечественной войны.

Российский сенатор ранее выступила с ответом на критику со стороны тех, кто считает размер потребительской корзины в 3,5 тысячи рублей в месяц «мизерной суммой». Как утверждала Лахова, жить на такую сумму «действительно трудно», однако недовольным сложившейся ситуацией сенатор порекомендовала вспомнить о более тяжелых для страны временах, например, годах войны. Пережившие то страшное время, заявила Лахова, имели «светлые головы».

Высказывание члена Совфеда, которое распространили СМИ, вызвало широкий общественный резонанс. Однако сама Лахова объяснять свою позицию отказалась.

«Не буду я вам комментировать глупость, которую написали в Telegram. Пусть вначале научатся говорить. Глупость всякую переделают, а потом я должна комментировать», — цитирует сенатора телеканал «360».

Сенатор назвала «глупостью из Telegram» публикации о ее словах про питание в годы войны

Ранее саратовский депутат Николай Бондаренко, который в качестве эксперимента решился на «макарошковую диету», в рамках которой тратил на питание 3,5 тысячи рублей в месяц, подчеркнул, что ему тяжело комментировать высказанную Лаховой «аморальную позицию», поскольку она никак не сочетается «с позицией человека, который призван выражать интересы общества». 

Автор: Екатерина Кухарева
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