«Поражает все виды и классы БЛА»: эксперт рассказал, чем встретит РФ новые дроны ВСУ

Украина заключила с Турцией контракт стоимостью 69 млн долларов на поставку для ВСУ разведывательно-ударных беспилотников производства турецкой компании Baykar Makina. Об этом 19 ноября сообщил основатель и главный редактор интернет-портала «Цензор.нет» Юрий Бутусов.

По словам Бутусова, речь идет о приобретении комплекса, включающего пару наземных станций управления, шесть тактических средневысотных разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов (БЛА) Bayraktar TB2 и прилагающийся к ним боекомплект в виде 200 управляемых ракет. Последние, по-видимому, представляют собой имеющие лазерную полуактивную систему наведения боеприпасы MAM-L.

Кроме вышеперечисленного, в стоимость контракта также входят комплект запасных частей, сервисное сопровождение и обучение персонала.

По сведениям украинских СМИ, Киев пытался договориться с Анкарой о приобретении БЛА Bayraktar TB2 на протяжении без малого двух лет. За это время представители министерства обороны Украины неоднократно посещали Турцию для знакомства с беспилотниками компании Baykar Makina. Одновременно прорабатывалась возможность локализации части производства БЛА Bayraktar TB2 на мощностях ГП «Антонов», входящего в состав концерна «Укроборонпром».

6 ноября «Український мілітарний портал» со ссылкой на свои источники в минобороны Украины сообщил, что соглашение о закупке БЛА Bayraktar TB2 было подписано во время визита президента Украины Петра Порошенко в Турцию 3—4 ноября 2018 года. Помимо Порошенко, в подписании соглашения принимали участие министр обороны Украины Степан Полторак, первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский и глава «Укроборонпрома» Павел Букин.

Однако детали соглашения о поставках Турцией для ВСУ ударно-разведывательных дронов тогда, в начале ноября, остались неизвестными. И вот теперь ситуацию «исправил» Юрий Бутусов.

Смерть приходит с неба

Кратко расскажем об истории появления БЛА Bayraktar TB2 и его тактико-технических характеристиках.

Программа создания собственных ударно-разведывательных БЛА стартовала в Турции в начале 2000-х годов, когда компания Turkish Aerospace Industries взялась за разработку БЛА TAI Anka-B. Однако работы над БЛА семейства TAI Anka сильно затянулись. В итоге первым принятым на вооружение турецким ударно-разведывательным беспилотником стал не TAI Anka-B, а БЛА семейства Bayraktar.

Эти аппараты с 2007 года разрабатывались компанией Baykar Makina. Любопытно, что ее специалисты параллельно с испытаниями своих беспилотников плотно работали над темой импортозамещения. К 2017 году они добились того, что 93% компонентов Bayraktar TB2 производились в Турции.

Поставки БЛА Bayraktar TB2 турецким силовым структурам начались с 2014 года. К настоящему моменту вооруженные силы, жандармерия и полиция Турции получили в общей сложности более 50 Bayraktar TB2. С 2016 года этот аппарат успешно применяется турками в боевых условиях. Впечатленные результативностью турецких БЛА, контракт на поставку шести Bayraktar TB2 заключили в 2018 году катарцы.

БЛА Bayraktar TB2 имеет следующие технические характеристики. Длина — 6,5 м. Размах крыла — 12 м. Максимальный взлетный вес — 650 кг. Крейсерская скорость — 130 км/ч. Максимальная скорость — 222 км/ч. Максимальная масса полезной нагрузки — до 75 кг. При длительном барражировании она снижается до 50 кг. Потолок — 7300 м.

В августе 2016 года в ходе испытаний Bayraktar TB2 с подвешенными боеприпасами провел в воздухе 24 часа 34 минуты, преодолел расстояние 4040 километров и набрал почти 5,5 километров высоты.

Bayraktar TB2 управляется по радиоканалу и имеет радиус действия 150 км.

Таким образом, в ближайшем будущем ВСУ получат достаточно современный и эффективный тактический разведывательно-ударный беспилотный комплекс.

Ждем продолжения

Сейчас в Донбассе фактически идет настоящая война беспилотников, которые активно задействуются обеими сторонами конфликта. БЛА используются не только для разведки и целеуказания — на них часто возлагаются и ударные функции.

Другое дело, что арсенал украинской армии в последнее время, помимо импровизированных ударных дронов, начинает активно пополняться еще и ударными БЛА заводского производства. Это, например, польский беспилотный авиационный комплекс Warmate и тот же турецкий Bayraktar TB2. Очевидно, что их появление у ВСУ способно серьезно осложнить положение защитников Донбасса…

Поскольку Украина представляет угрозу также и России, в частности ее наземной инфраструктуре в Крыму и морским коммуникациям в Черном и Азовском морях, логично было бы выяснить, насколько ВС РФ готовы к борьбе с разведывательно-ударными БЛА Украины.

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества», член Экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Виктор Мураховский рассказал Федеральному агентству новостей, чем встретит Россия новые дроны ВСУ.

— Виктор Иванович, насколько Bayraktar TB2, да и в целом разведывательно-ударные БЛА такого типа, способны усилить ВСУ?

— Разведывательно-ударные БЛА — это существенный элемент ударного потенциала. Особенно против объектов, не прикрытых эшелонированной ПВО и РЭБ. Они представляют собой серьезную угрозу для объектов управления, тыла, логистики в тактической глубине.

— Что Россия может противопоставить таким БЛА, как Bayraktar TB2?

— Вооруженные силы РФ имеют комплекс средств для борьбы с БЛА. Главным компонентом является система эшелонированной мобильной войсковой ПВО, которая поражает все виды и классы БЛА. Второй ключевой компонент — система РЭБ, способная подавлять каналы связи, спутниковые навигационные системы, оптико-электронные и радиотехнические средства разведки и наведения БЛА.

— В России проблематика создания собственных современных разведывательно-ударных БЛА обсуждается достаточно давно. Столь же давно идут работы по созданию подобных беспилотников. Однако масштабных поставок в войска отечественных разведывательно-ударных БЛА до сих пор нет. Почему?

— Для ВС РФ разрабатываются несколько видов разведывательно-ударных БЛА: от тактических до оперативно-стратегических. Процесс разработки несколько затянулся в связи с выявленными проблемами. Среди основных — необходимость дополнительной разработки современной электронно-компонентной базы, а также фактическое отсутствие малых авиадвигателей российского производства.

— Что ж, будем надеяться, что описанные вами трудности будут успешно преодолены. В конце концов, появился же впервые в этом году на Параде Победы разведывательно-ударный БЛА «Корсар», разработанный российским АО «КБ «Луч». В общем, ждем продолжения.