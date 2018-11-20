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Путин утвердил наполовину обновленный состав Совета по культуре

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Путин утвердил наполовину обновленный состав Совета по культуре

Москва, 20 ноября. Президент России Владимир Путин утвердил новый состав Совета президента РФ по культуре и искусству.

«В обновленном Совете – 55 человек, из которых в прежнем составе Совета работали 27 человек», — говорится на сайте Кремля. 

Глава государства включил в состав Совета известных и авторитетных деятелей культуры разных поколений. Среди них кинорежиссеры Федор Бондарчук и Андрей Кончаловский, руководители драматических и музыкальных театров Дмитрий Бертман, Михаил Бычков, Владимир Машков, Владимир Урин, директор Московской филармонии Алексей Шалашов, ректор театрального института имени Бориса Щукина, актер Театра имени Е. Вахтангова Евгений Князев.

В состав Совета по культуре также вошли музыкальные продюсеры Игорь Крутой и Игорь Матвиенко, композитор Алексей Рыбников, певица Полина Гагарина. Глава государства также включил в состав Совета директора Большого Московского цирка Эдгарда Запашного, писателя Евгения Водолазкина, детскую писательницу Анастасию Орлову.

Автор: Дарья Смолина
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