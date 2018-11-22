Сирия: центр помощи эмигрантам открыли в провинции Хасака

Дамаск, 22 ноября. Консульский офис при министерстве иностранных дел открыли в сирийской провинции Хасака для помощи эмигрантам и оказании необходимой помощи жителям восточной части провинции. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

В комментарии нашему изданию директор консульского управления при министерстве иностранных дел Абдул Маула аль-Накри заявил, что новый офис необходим для полного охвата всех граждан Сирии, проживающих на территории страны. Появление новой команды поможет предоставлять более качественные услуги, а также упростит ряд процедур.

По его словам, документы, выданные Управлением, получат правовой и суверенный статус на всей территории сирийской республики и за ее пределами.

Глава консульского учреждения в восточном регионе Раед Лахду сказал, что офис был оборудован в центре города аль-Хасака и снабжен необходимыми рабочими местами. Все кадры прошли подготовку на учебных курсах при министерстве иностранных дел.

Основной и главной услугой, которую будут оказывать сотрудники офиса, является ратификация всех документов, предоставленных в стране. Кроме того, будут выдаваться сертификаты свидетельств об образовании, свидетельства о смерти, рождении и другое.

Открытие консульского учреждения было одним из главных требований граждан сирийской провинции Хасака.

Напомним, что часть сирийской провинции Хасака находится под контролем так называемых «Демократических сил Сирии», состоящих из курдских формирований. Местные жители неоднократно выступали против новых руководителей — они выходили на улицу, устраивали целые демонстрации, жгли покрышки. Как правило, подобные митинги подавлялись силовым вмешательством курдских военных.

Сирийцы в первую очередь негодуют из-за того, что курды навязывают им свой язык, культуру и программу обучения для их детей. Молодых людей они в принудительном порядке заставляют служить в рядах своей армии.