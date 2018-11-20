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Гидрометцентр предупредил россиян о приближении новой волны холода

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Гидрометцентр предупредил россиян о приближении новой волны холода

Москва, 20 ноября. Специалисты Гидрометцентра предупредили жителей России о приближении похолодания в ближайшие две недели.

Эксперты обратили внимание, что ноябрьская погода не отличается непостоянством температур. До конца текущей недели влияние антициклона на северо-западные регионы страны ослабнет.

Ему на замену придет новая волна холода. Так, Ленинградская и Архангельская области попадут под влияние арктического циклона с холодными воздушными массами.

На северо-западе России будут наблюдаться кратковременные прояснения неба, а также непродолжительные снегопады. В выходные ожидаются небольшой мокрый снег, а также появление гололедицы на дорогах, передает «Свободная пресса».

Гидрометцентр предупредил россиян о приближении новой волны холода

Жителям Поволжья, а также Воронежской и Липецкой областей стоит подготовиться к снегопадам. Специалисты подчеркивают, что атмосферный фон немного потеплеет, однако температура будет по-прежнему оставаться в пределах минусовых отметок.

 

Автор: Катерина Иванова
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