Дамаск, 22 ноября. Группа волонтеров из организации «Соль Земли» в рамках инициативы «Шам Бтахки» организовала культурное мероприятие с целью выявить наиболее важные архитектурные объекты в Дамаске. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

По словам участников акции, цивилизация Сирии началась в крепости Дамаска. Именно она показала миру, откуда растут корни арабского населения. В первую очередь это необходимо для туристов, которые постепенно приезжают в Дамаск, чтобы посмотреть на самый старый город в мире.

В нашем распоряжении появилось видео с места событий:

В мероприятии участвовало 100 молодых мужчин и 100 молодых женщин. Все участники происходили из разных сирийских регионов. Люди разделились на восемь команд, каждая из которых явно демонстрировала свою страсть к знаниям во многом благодаря культурно-развлекательной деятельности. Подобные мероприятия необходимы для того, чтобы будущие поколения Сирии были максимально привержены к культурному наследию родной страны.

Это далеко не первое культурное мероприятие, которое прошло в Сирии за последние месяцы. Все больше ярмарок, фестивалей, концертов и спортивных марафонов проводится на территории большей части страны. В первую очередь это говорит о том, что сирийский народ окончательно вернулся к стабильной жизни под контролем сирийской правительственной армии. Люди стараются как можно быстрее забыть о долгих годах терроризма и насилия.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в сирийском Алеппо открылась «Всемирная выставка бабочек». Новая научная выставка нацелена в первую очередь на подрастающее поколение. Так, организаторы решили устроить конкурс, в рамках которого дети могут проголосовать за самую красивую бабочку.