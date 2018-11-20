Воевать с РФ в умах американцев: в Госдуме высмеяли слова Климкина о психологической важности Javelin

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин на днях сообщил, что Киев обсуждает с Вашингтоном еще одни поставки оборонного вооружения.

«Эти переговоры продолжаются постоянно, поскольку Javelin важны психологически… Мы заметили, что россияне отвели свои танки вглубь оккупированных территорий и они опасаются, что… это противотанковое вооружение может быть использовано в случае российской провокации», — сказал глава МИД Украины после встречи с американским госсекретарем Майком Помпео.

Комментируя слова Климкина в студии программы «Время покажет» на Первом канале, депутат Госдумы Алексей Журавлев предположил, что комплексы Javelin, которые украинцам поставляют США, могут и не стрелять вовсе, раз для украинцев в первую очередь важна психологическая сторона вопроса.

«У меня на НВП (начальной военной подготовке. — Прим. ФАН) в школе автомат тоже был психологический, со спиленным бойком — разобрать можно, а выстрелить нельзя», — посмеялся российский парламентарий.

По мнению Алексея Журавлева, встречи Климкина с Помпео и все, что на них каждый раз обсуждается, — это все направлено на то, «чтобы русофобская Украина не перестала быть таковой».

«Украина должна воевать с Россией в их умах [американцев]. Не в настоящем — там им ловить нечего, они это прекрасно понимают, а в умах. Вот для этого все и делается», — уверен депутат Госдумы.

При этом он считает, что Украина просит у США еще оружие, чтобы оправдать заявление президента Петра Порошенко о том, что он сделает самую боеспособную армию в Европе.

«Но это не его цель. Это цель американцев», — заметил Журавлев.

Что же касается слов об «оккупированных Россией территориях Донбасса», то депутат Госдумы напомнил: Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на юго-востоке Украины и никаких доказательств присутствия армии РФ в Донбассе ни Киев, ни его западные друзья за почти пять лет вооруженного конфликта в регионе так и не смогли предоставить.