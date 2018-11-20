Опубликовано видео задержания в Москве боевика из банды Басаева

Москва, 20 ноября. Федеральная служба безопасности России опубликовала видео задержания боевика, который летом 1995 года участвовал в атаке на Буденновск, осуществленной бандой Шамиля Басаева.

На кадрах видно, как мужчина подтверждает, что его задержали за участие в теракте. Кроме того, в видео включены кадры архивной хроники, демонстрирующие боевиков с оружием.

Напомним, об успешной операции силовиков стало известно накануне. Сотрудники ФСБ и МВД задержали гражданина РФ Хазваха Черхигова в Москве.

Теракт в Буденновске был осуществлен 14 июня 1995 года. Группа боевиков под командованием Шамиля Басаева захватила около 1600 заложников, которых согнали в местную больницу. Жертвами атаки террористов стали более 120 человек.