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Опубликовано видео задержания в Москве боевика из банды Басаева

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Опубликовано видео задержания в Москве боевика из банды Басаева

Москва, 20 ноября. Федеральная служба безопасности России опубликовала видео задержания боевика, который летом 1995 года участвовал в атаке на Буденновск, осуществленной бандой Шамиля Басаева.

На кадрах видно, как мужчина подтверждает, что его задержали за участие в теракте. Кроме того, в видео включены кадры архивной хроники, демонстрирующие боевиков с оружием. 

  

Напомним, об успешной операции силовиков стало известно накануне. Сотрудники ФСБ и МВД задержали гражданина РФ Хазваха Черхигова в Москве.

Теракт в Буденновске был осуществлен 14 июня 1995 года. Группа боевиков под командованием Шамиля Басаева захватила около 1600 заложников, которых согнали в местную больницу. Жертвами атаки террористов стали более 120 человек.  

Автор: Федор Веснин
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