МВД предлагает вернуть бессрочный вид на жительство в России

Москва, 20 ноября. Министерство внутренних дел РФ выступило с инициативой вернуть бессрочный вид на жительство в России для иностранных граждан, соответствующий законопроект планируют внести в правительство в ноябре. Об этом сообщила врио начальника главного управления по вопросам миграции министерства Валентина Казакова.

Во время выступления на заседании комитета Государственной думы по делам СНГ Казакова напомнила о том, что в России меняется срок действия вида на жительство. В связи с этим, рассказала представитель ведомства, граждане направили в министерство большое количество обращений, поскольку забывали продлевать документ по истечении пяти лет.

«Иностранный гражданин, который постоянно уже проживает на территории РФ, получает пенсию, пособия, может избираться и быть избранным, отбрасывается на ситуацию вновь прибывшего иностранного гражданина», — пояснила Казакова.

Законопроект, предлагаемый к рассмотрению МВД России, предусматривает возвращение бессрочного срока действия вида на жительство, который существовал до 2002 года, отметила Казакова. По ее словам, проект внесут в правительство до конца текущего месяца.

Ранее стало известно о том, что российское правительство сократило число квот на временное проживание иностранцев в РФ. Соответствующий документ подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Уменьшение квоты обусловлено продолжением реализации государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих в других странах.