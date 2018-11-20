Эксперт рассказал, какие регионы России лидируют по числу технопарков

Москва, 20 ноября. Москва и Московская область являются неоспоримыми лидерами среди регионов по инновационному развитию. Такое заявление сделал во вторник глава Ассоциации кластеров и технопарков Андрей Шпиленко.

По его словам, на столицу и Подмосковье приходится 45% всех промышленных технопарков страны. Еще 11% — это технопарки Свердловской области и республики Татарстан (4 и 3 технопарка соответственно). Всего же в России насчитывается 62 промышленных технопарка, которые работают или создаются в 25 регионах.

Российские власти активно поддерживают создание технопарков. Только 30 октября шесть регионов РФ получили от государства субсидии в размере 2,6 млрд рублей на развитие промышленности, передает издание «Экономика сегодня».

Напомним, что промышленный технопарк — это особая зона, в которой объединено несколько предприятий с общей инфраструктурой.