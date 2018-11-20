«Жизнь оказывается еще сложнее»: дипломат прокомментировал «игру престолов» в Саудовской Аравии

Москва, 20 ноября. Наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда хотят лишить престола при участии США, так как он проявил «слишком явный интерес» к закупкам российского вооружения, в том числе ЗРК С-400. Об этом пишут журналисты Reuters со ссылкой на источники. При этом, по словам журналистов, в качестве повода не допустить принца к полномочиям короля могут использовать дело об убийстве саудовского обозревателя The Washington Post Джамаля Хашукджи в Турции.

Заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов и бывший посол России в Саудовской Аравии Андрей Бакланов прокомментировал эту теорию об «игре престолов» в Эр-Рияде. По его словам, в последнее время стало появляться все больше спекуляций от специалистов и неспециалистов. Именно поэтому высказывание подобных предположений, подобных статье в Reuters, носит очень приблизительный и неточный характер.

При этом сам вопрос престолонаследования в Саудовской Аравии российский дипломат назвал «деликатным моментом». Нынешний монарх Саудовской Аравии, король Салман, впервые за долгое время пошел на модификацию процесса передачи престола. Многие в стране восприняли инициативу с пониманием, так как «подошел момент для того, чтобы представители более молодого поколения наследовали трон».

«До этого шло наследование по принципу от старшего брата к младшему, старшего сына к младшему сыну короля основателя Абдул-Азиза. Но всему есть предел. И последние, конечно, наследования — они были между очень пожилыми такими людьми. Причем иногда наследный принц умирал раньше, чем король», — объяснил Бакланов в комментарии «Царьграду».

Несмотря на то, что выдвижение принца Мухаммеда ибн Салмана, произошедшее в обход устоявшихся традиций, было принято с пониманием, возникли сложности внешнеполитического характера. Поэтому Бакланов не исключил возможное перераспределение полномочий: сейчас они у наследного принца колоссальные во всех сферах жизни Саудовской Аравии.

Дипломат не исключил, что, возможно, в ближайшее время в Эр-Рияде может состояться заседание Совета присяги Саудовской Аравии, где должно быть принято решение о дальнейших действиях королевства. В остальном же общественность имеет дело со слухами, подчеркнул Андрей Бакланов. Причем, вполне может оказаться, что перечитать те же материалы СМИ через несколько лет может оказаться смешно.

«Смешно читать, спустя там год, два, три, даже иногда месяц. Не все ж сходится. Иногда сходится. Но, в большей мере, жизнь оказывается еще более сложной», — сказал дипломат.

При этом он подтвердил, что сейчас внешнеполитическая ситуация для Саудовской Аравии осложнилась. Возможно, что в статье о государственном строе закона о госстрое Саудовской Аравии могут произойти изменения.

Напомним, журналист Джамаль Хашукджи пропал 2 октября в Турции. Последний раз его видели входящим в здание генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. В ночь на 20 октября СМИ со ссылкой на саудовского генпрокурора сообщили, что Хашукджи был убит в результате конфликта с сотрудниками дипмиссии.

Позже в СМИ появились сообщения о том, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман назвал Хашукджи «опасным исламистом». Представитель правительства Саудовской Аравии сообщил журналистам, что принц не делал такого заявления.

В ноябре глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что наследный принц Мухаммед ибн Салман не причастен к убийству журналиста.

По подозрению в причастности к убийству Хашукджи Эр-Рияд задержал 21 подозреваемого. Дела в отношении 11 из них уже переданы в суд. Для пятерых непосредственных участников убийства Генпрокуратура Саудовской Аравии намерена требовать смертной казни.