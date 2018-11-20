Приватность в плацкарте: на Транспортной неделе — 2018 представили макет нового вагона РЖД. ФАН-ТВ

В Москве стартовал 12-й международный форум и выставка «Транспорт России». В этом году мероприятие проходит с 20 по 22 ноября, ожидается, что его посетят 10 тысяч человек. Организаторы — Минтранс РФ, Минэнерго РФ, Федеральное дорожное хозяйство и компания «Бизнес Диалог». Вместе они обсудят вопросы укрепления отношений между представителями власти и предпринимательства. На открытие форума свое обращение передал Владимир Путин, отметив важную роль транспортного комплекса в нашей стране.

«Отмечу, что от четкого, бесперебойного функционирования транспортного комплекса напрямую зависит устойчивое развитие российских регионов и страны в целом, качество жизни и благополучие людей. И потому вопросам совершенствования транспортной отрасли, повышением ее конкурентоспособности неизменно уделяется приоритетное внимание государства. Уверен, что и форум, и выставка пройдут в конструктивном ключе, а их рекомендации обязательно найдут воплощение в практической деятельности. Желаю вам успехов и всего самого доброго», — обратился к собравшимся глава страны.

Огромный интерес у гостей выставки вызвал редизайн плацкартного вагона РЖД. На форуме представлен макет нового вагона. Теперь у каждого пассажира будет свое место с плотной шторкой, с помощью которой в любой момент можно закрыться от попутчиков. Вместо привычных полок установят комфортные диваны с подголовниками. Каждое место оборудуют индивидуальным освещением, электрической розеткой и USB-разъемом.

«Вопрос этот назрел достаточно давно. Не секрет, что основная масса пассажиров путешествует в плацкартном вагоне. Старые типы вагонов уже давно себя исчерпали, соответственно мы разработали совместно с акционерным обществом «ФПК» концепцию. Она сформировалась исходя из пожеланий и мнений пассажиров. Мы ушли от полок — здесь диван, фактически домашний диван, достаточно удобный, достаточно мягкий. Мы примерили концепцию приватности — это шторы», — рассказывает Павел Долгов, генеральный директор АО «Вагонреммаш».

Туалетные комнаты будут оборудованы гигиеническими душами и пеленальными столиками, автоматическими кранами для рук со встроенным феном. Реновация начнется в 2019 году, а заменить дизайн всех поездов планируют в течение пяти лет.

На выставке форума также представлено 96 экспонентов — это ведущие компании транспортной отрасли. Она разбита на 7 тематических зон: морской и речной транспорт, гражданская авиация, дорожное хозяйство и автомобильный транспорт, железные дороги, регионы, лаборатория инноваций, цифровые технологии. За три дня в форуме примут участие 3000 представителей из 910 компаний. Посетят его и представители зарубежных транспортных ведомств и международных организаций из 18 стран: Азербайджан, Армения, Беларусь, Германия, Франция, Индия, Индонезия, Иран, Испания, Казахстан, Китай, Киргизия, Латвия, Монголия, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан.