«Выпрыгивают из штанов ради США»: эксперт раскритиковал решение Литвы покинуть Интерпол

Литва может выйти из Интерпола, если его возглавит гражданин РФ Александр Прокопчук. Литовский сейм даже утвердил соответствующую резолюцию, которая бы «противостояла РФ в Интерполе».

«Если Прокопчук будет избран главой Интерпола, то Литва вместе с другими демократическими государствами должна будет всенепременно рассмотреть возможность выхода из этой организации», — говорится в документе Сейма Литвы.

Примечательно, что за данную резолюцию проголосовали 88 членов литовского парламента, никто не выступил против, семь депутатов решили воздержаться.

По мнению литовских политиков, Прокопчук является кандидатом страны, которая якобы «систематически злоупотребляет системой Интерпола». И если россиянина изберут на пост президента Международной организации уголовной полиции, то это нанесет «масштабный удар по имиджу и правовому нейтралитету» структуры.

Член ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой Российского экономического университета Андрей Кошкин в интервью Федеральному агентству новостей отметил, что подобное решение литовских властей — политически ангажированное.

По мнению эксперта, европейские страны специально устраивают провокации против РФ, пытаясь продемонстрировать приверженность курсу администрации Дональда Трампа.

«Политически ангажированные решения — все смотрят, как ведут себя США, — заметил собеседник ФАН, добавив, что Вашингтон также выступил против кандидатуры россиянина. — Четыре сенатора Соединенных Штатов высказались за то, чтобы отказать кандидату из Российской Федерации стать президентом Интерпола. Самое интересное, что это все это сфабриковано: из ста сенаторов только четыре, из них два демократа и два республиканца, чтобы не было никакого перекоса в связи с внутриполитическими разборками».

Отметим, что до Литвы о желании покинуть Интерпол сообщили на Украине. По словам Андрея Кошкина, подобные заявления государств ориентированы исключительно ради одобрения Соединенными Штатами.

«Сначала Украина, теперь Литва стараются наперебой выпрыгнуть из штанов, чтобы доказать свою преданность США», — добавил эксперт.

По мнению собеседника ФАН, то, что у россиянина есть шанс возглавить Интерпол, говорит не о политической подоплеке, а о высоких профессиональных качествах кандидата. Кошкин отметил, что Москве никак не стоит реагировать на агрессивные провокации Запада.

«Надо просто продолжать работать, сейчас идет конкурсный отбор. Очень приятно, что именно наш российский кандидат имеет все шансы стать президентом Интерпола. Как говорится, это является чрезвычайно страшным, токсичным для Вашингтона и европейских государств. Коллективный Запад стал выстраивать отношения против России путем политической ангажированности. Союзники США эту позицию разделяют, страны Балтии так вообще бегут впереди паровоза. Прокопчук стал кандидатом исключительно из своих профессиональных качеств, однако другие страны отказываются это понимать», — резюмировал собеседник ФАН.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что попытка американских сенаторов заблокировать избрание главой Интерпола Александра Прокопчука есть не что иное, как вмешательство в избирательный процесс.