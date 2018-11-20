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РФ вынуждена реагировать на создание военной базы США в Польше как на прямую угрозу — Совфед

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РФ вынуждена реагировать на создание военной базы США в Польше как на прямую угрозу — Совфед

Москва, 20 ноября. Россия вынуждена будет реагировать на создание американской военной базы на территории Польши как на прямую угрозу, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Кожин. 

По словам Кожина, создание военной американской базы в непосредственной близости от российских границ будет представлять для Москвы «прямую и явную угрозу».

«Россия будет вынуждена отреагировать на это», — приводит РИА Новости слова Кожина.

Ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что вопрос создания военной базы США на польской территории уже решен.

Автор: Дарья Смолина
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