Москва, 20 ноября. Россия вынуждена будет реагировать на создание американской военной базы на территории Польши как на прямую угрозу, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Кожин.

По словам Кожина, создание военной американской базы в непосредственной близости от российских границ будет представлять для Москвы «прямую и явную угрозу».

«Россия будет вынуждена отреагировать на это», — приводит РИА Новости слова Кожина.

Ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что вопрос создания военной базы США на польской территории уже решен.