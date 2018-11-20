Аэропорт «Егор Летов» не приветствует вас: идет четвертый этап конкурса «Великие имена России»

Миллион россиян выбрали, чьими знаменитыми именами из истории страны дополнить названия аэропортов, сообщила 20 ноября пресс-служба проекта «Великие имена России». Идет четвертый этап конкурса, сформирован финальный шорт-лист, люди голосуют онлайн, на стойках регистрации и в воздухе над Россией.

А вокруг многих имен продолжаются баталии в Интернете. Что мы узнали о народной любви и памяти благодаря конкурсу и доставят ли его результаты неудобства пассажирам и пилотам — рассказывает Федеральное агентство новостей.

«Все летит…» — нет, не туда: как в итоге назовут аэропорт в Омске

Самый популярный и часто упоминаемый участник шорт-листа российских аэропортов — император Петр I Великий. На его имя претендуют в Воронеже, Астрахани и Санкт-Петербурге, и почему-то нет сомнений в том, какому городу достанется приставка «аэропорт Петра I».

В честь Егора Летова уже точно не назовут аэропорт Омска, хотя поисковик Aviasales в шутку все же переименовал его на своем сайте: если вбить в графу вылета имя лидера «Гражданской обороны», система предложит вам омский аэродром. Официальная страница проекта «Великие имена России» уже не первый день оправдывается за результаты опросов ВЦИОМ, по результатам которых Летов не попал в шорт-лист.

«Опросы проводились специалистами ВЦИОМ методом телефонного интервью, — объясняют пользователям, — в регионе проживают люди разных возрастных категорий и разной степени вовлеченности в интернет-активность. В ходе опроса ВЦИОМ за Егора Летова отдали свои голоса лишь около 6% респондентов».

Судя по промежуточным итогам голосования, название омского аэропорта будет дополнено именем генерал-лейтенанта инженерных войск Дмитрия Карбышева, но фанаты «Гражданской обороны» утверждают, что между собой уже договорились называть его «Аэропортом Летова» и от слогана-цитаты «Все летит в…» тоже не откажутся.

Еще пара популярных имен любимых персонажей в Петербурге и Владивостоке — Иосиф Бродский и Илья Лагутенко соответственно — тоже не попали в итоговый шорт-лист. Зато Магадан уже ждет возможности приписать к своему названию имя певца Владимира Высоцкого — тот пока лидирует в списке.

В Калининграде не всем понравилась кандидатура философа Иммануила Канта — его требовали исключить из списка номинантов за «нероссийское происхождение». Однако философ пока лидирует и остается самым известным жителем бывшего Кенигсберга. Автора «Критики чистого разума» пока не обогнали ни императрица Елизавета Петровна, ни полководцы Александр Василевский и Иван Черняховский.

«Назови мной аэропорт» и другие выдумки российского голосования

Новый терминал крымского аэропорта, открытый в этом году, может получить дополнительное имя в честь императрицы Екатерины II, адмирала Павла Нахимова или художника Ивана Айвазовского. В комментариях на странице проекта и на сайте «Российской общественной инициативы» требуют включить в финальный список голосования еще одно имя — дважды Героя Советского Союза Ахмет-Хана Султана. На РОИ даже числится петиция в его поддержку. Несмотря на то что в Крыму множество объектов названо в честь Ахмет-Хана Султана, его имя оказалось уже присвоено другому аэропорту в Махачкале, с чем поклонникам памяти советского летчика придется смириться.

Лидирует в Крыму маринист Иван Айвазовский, что самому аэропорту кажется волне логичным.

«Мы рады тому, что жители региона поддерживают это имя, — прокомментировали ФАН в пресс-службе аэропорта «Симферополь». — Архитектурная концепция нашего аэропорта называется «Крымская волна» и символизирует Черное море, так что имя Айвазовского наиболее полно отражает и архитектуру, и атмосферу терминала».

В поддержку земляка крымские армяне устроили акцию и станцевали в терминале аэропорта.

Творчеством «голосуют» и в других регионах — например, тюменский уличный художник Андрей Егоров нарисовал портрет ученого Дмитрия Менделеева с призывом «Назови мной аэропорт». Разумеется, не обошлось без дискуссий в Интернете, но споры с аргументами «за» и «против» имен великих людей с апелляцией к истории — это явно новый уровень диалогов в российских социальных сетях.

«Люди хотя бы будут знать, с каким из городов связаны имена наших великих людей. Например, разберутся, почему именно Калуга названа именем [основоположника космонавтики Константина] Циолковского», — говорит ФАН пилот «Зенитолета» Владимир Воробьев.

Не сразу, но новые имена приживутся в обиходе, уверен он.

«Конечно, в Питере не одно поколение должно смениться, прежде чем мы перестанем называть аэропорт «Пулково» и перейдем на имя Петра Великого, — считает Владимир Воробьев. — Но в городах со скучными или бывшими военными названиями приятно будет сменить их на звучные гражданские имена знаменитых россиян».

Все еще «Якутск», а не «Платон Ойунский»

Проект «Великие имена России» периодически подвергается в соцсетях критике не очень разобравшихся в процессе. Кто-то считает, что выбранные имена станут официальными названиями российских аэропортов и появятся на табло и в билетах.

«Представьте, что вы, уставший, собираетесь вернуться из командировки из какого-нибудь далекого Сингапура. На табло горит номер вашего рейса и аэропорт — Циолковский Константин Эдуардович...» — так описывают будущее в одном из пабликов.

Кстати, если уж пугать, то почему бы не взять примеры поинтереснее для иностранного уха — например, имя Платона Ойунского, Габдуллы Тукая или княгини Ольги?

Как разъяснили ФАН в пресс-службе одного из российских аэропортов, новые имена никак не отразятся на юридических названиях и классификации кодов аэропортов в международной организации гражданской авиации.

«Скорее это история про продвижение бренда региона, – прокомментировал собеседник ФАН. — Дополнительное имя — не более чем имиджевая составляющая».

Имена известных россиян не будут высвечиваться на табло, объявляться по громкой связи или печататься на билетах, и каждый аэропорт на свое усмотрение добавит новое название в свой имидж — кто-то включит его в корпоративный стиль, а кто-то ограничится наклейкой рядом с официальным названием.

Работе пилотов и других сотрудников аэропортов ребрендинг тоже никак не помешает, рассказал ФАН пилот Владимир Воробьев.

«В основном во внутренних бумагах аэропорты отображаются не именами собственными, а четырехбуквенными обозначениями, — объяснил пилот. — Даже «Шарль де Голль» значится как «Париж», так что нас с коллегами это переименование нисколько не запутает. Кстати, я только что на рейсе «Пулково» — «Шереметьево» сам заполнил анкету и дал названия всем аэропортам-участникам».

Голосование из фойе аэропортов и Интернета перенеслось уже в воздух — на борту самолетов «Аэрофлота» с 20 ноября раздают анкеты на 33 внутрироссийских рейсах.

Напомним, имена, которые выберут россияне, дополнят официальные наименования 47 самых крупных аэропортов России международного и федерального значения. По данным пресс-службы проекта «Великие имена России», на 20 ноября абсолютный чемпион по числу поданных голосов — аэропорт Уфы, его выбрали 72,6 тыс. участников конкурса.

Другие лидеры — Казань (55,4 тыс. человек), Симферополь (43,7 тыс. человек), Минеральные Воды (40,6 тыс. человек) и Мурманск (35,6 тыс. человек). Голосовать россияне могут до 30 ноября, а имена победителей (и любимых русских героев) мы узнаем 5 декабря.