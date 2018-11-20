Продолжается обсуждение «колбасной темы», имеющей для россиян, как ранее писало Федеральное агентство новостей, особое значение. Началось с информации «Известий», что якобы в недрах некоторых российских ведомств зреет идея ввести акцизы на колбасу и колбасные изделия, поскольку эти продукты вредны для россиян из-за содержащихся в них канцерогенов, провоцирующих онкологические заболевания. При этом аналитики подсчитали, что введение подобных акцизов может повысить стоимость продуктов переработки мяса до 30%.

Предложение отучить россиян от колбасы внес экспертный совет при правительстве. Соответствующее письмо, подписанное членом совета Дарьей Халтуриной, было направлено в Минтруд. О том, что употребление колбасы повышает риск возникновения злокачественных опухолей, «Известиям» рассказала ведущий специалист отделения профилактики факторов риска ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» Минздрава Татьяна Зубкова. На следующий день министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова дезавуировала информацию, что ее ведомство готово инициировать введение акцизов на колбасные изделия.

По мнению первого зампреда комитета Госдумы по образованию и науке, доктора медицинских наук Геннадия Онищенко, тот факт, что такая болезненная тема была вброшена в общество, является в чистом виде провокацией. Особое возмущение у парламентария вызвало то, что «застрельщиком» скандала выступил человек, не имеющий ни соответствующего образования, ни достаточной квалификации.

Своим видением этой проблемы парламентарий поделился в авторской колонке для Федерального агентства новостей.

Колбасная провокация, или Халтура от Халтуриной. Колонка Геннадия Онищенко

Меня возмущает, что мнение об опасности колбасы в связи с наличием в них бензпиренов — химических соединений, провоцирующих онкологию, — высказывают такие «известные в широких кругах» эксперты, как, например, Дарья Халтурина, которая, насколько я знаю, является антропологом и общественным деятелем, а также кандидатом исторических наук, работающим в Институте Африки. Другой эксперт — Татьяна Зубкова — правда, работает в медицинском учреждении, но не является специалистом в области питания.

Сам вброс о введении акцизов и — как следствие — резком повышении цен на колбасу кроме как непродуманной, но очень эффективной провокацией я назвать не могу. Напомню, в культуре питания нашего населения колбасные изделия всех видов занимают значительное место. А что касается вареных колбас, то они играют очень важную роль в белковом рационе низкодоходных групп населения, в том числе в детском питании.

И вдруг такая кавалерийская атака на один из важнейших наших продуктов! Судя по всему, получилось по известной поговорке — хотели как лучше, а получилось как всегда.

Да, нам нужно повышать средний уровень предстоящей жизни до показателя 80+, ведь долголетние — это главный индикатор здоровья нации. Но, когда под эти планы подгоняется благополучие населения, интересы бизнеса и так далее, это по меньшей мере странно.

Не менее странны механические попытки переноса на колбасные изделия мер, принимаемых в отношении доступности такой абсолютно вредной продукции, как алкоголь и сигареты.

Насчет табака и сигарет — это абсолютно проверенная мировым опытом практика, а вот когда это касается продуктов питания, которые определяют саму суть здоровья — получение белка для всех возрастных групп — такая прямолинейность, повторю, граничит с провокацией. А исследования, на которые ссылаются авторы идеи, — это, извините за каламбур, просто халтура — по аналогии с фамилией «эксперта» Халтуриной.

Отмечу, подобные провокации крайне опасны, поскольку буквально на пустом месте создают напряжение в обществе. Такие темы нужно обсуждать исключительно со специалистами института питания, которые профессионально занимаются подобными проблемами.

Справка ФАН

Согласно открытым источникам, подписавшая «колбасное письмо» Дарья Халтурина окончила Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ) по специальности «Культурология». Она кандидат исторических наук по специальности «Этнология, этнография, антропология», диссертацию защитила в 2003 году в Институте Африки РАН. Тема диссертации: «Московские мусульмане (Уровень этноконфессиональной толерантности; по материалам опроса в мечетях)».