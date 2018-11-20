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Порошенко рассказал о приближении Украины к членству в ЕС и НАТО

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Порошенко рассказал о приближении Украины к членству в ЕС и НАТО

Киев, 20 ноября. Президент Украины Петр Порошенко призвал граждан своей страны не доверять мнениям экспертов, которые ставят под сомнение присоединение к Евросоюзу и НАТО.

Порошенко обратился к украинцам с предложением сохранять позитивный настрой относительно будущего страны. Он заверил, что страна приближается к членству в Евросоюзе и Североантлантическом альянсе.

«Мы шаг за шагом приближаемся к членству в Евросоюзе, к членству в НАТО, — объявил глава страны, — и не верьте тем скептикам, которые говорят, что этого никогда не будет».

Он напомнил о визите украинской делегации на сессию Парламентской ассамблеи НАТО, а также об участии министра иностранных дел Украины Павла Климкина в заседании комиссии стратегического партнерства в Вашингтоне. По его словам, западные политики заверили украинцев, что, выполнив все условия, они станут членами ЕС и НАТО.

Порошенко рассказал о приближении Украины к членству в ЕС и НАТО

«Все зависит от вас — проводите реформы, изменяйте страну, и все будет хорошо» , — констатировал Порошенко.

Однако в военных кругах отметили, что отношения Украины и Запада не настолько теплые, как описывает президент. Бывший глава службы внешней разведки Украины Николай Маломуж отметил, что США не рассматривают возможность передачи Киеву новейшего американского оружия, а все разговоры украинских властей на эту тему являются пиаром. Маломуж посоветовал украинцам «работать исходя из бюджета и не воровать».

Автор: Катерина Иванова
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