Могерини: ЕС не превратится в военный союз

Москва, 20 ноября. Европейский союз не станет военным союзом, заявила на пресс-конференции в Брюсселе глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини, комментируя возможность создания общеевропейской армии.

В начале ноября французский лидер Эммануэль Макрон предложил создать общеевропейскую армию, так как, по его словам, Европа сталкивается с многочисленными угрозами. По мнению Макрона, создание общеевропейской армии поможет защитить Европу от Китая, РФ и США. Американский президент Дональд Трамп посчитал идею Макрона оскорбительной. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что оборону Европы невозможно представить без США.