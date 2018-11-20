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Могерини: ЕС не превратится в военный союз

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Могерини: ЕС не превратится в военный союз

Москва, 20 ноября. Европейский союз не станет военным союзом, заявила на пресс-конференции в Брюсселе глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини, комментируя возможность создания общеевропейской армии.

В начале ноября французский лидер Эммануэль Макрон предложил создать общеевропейскую армию, так как, по его словам, Европа сталкивается с многочисленными угрозами. По мнению Макрона, создание общеевропейской армии поможет защитить Европу от Китая, РФ и США. Американский президент Дональд Трамп посчитал идею Макрона оскорбительной. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что оборону Европы невозможно представить без США.

«Евросоюз не превратится в военный союз. Нет никакого соревнования с НАТО», — сказала Могерини, комментирую возможность создания армии ЕС.

 

Автор: Дарья Смолина
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