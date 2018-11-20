«Нас уважают и побаиваются»: Милонов объяснил причины влиятельности РФ в мире

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал причину, по которой коллективный Запад обвиняет Россию во всех смертных грехах. По словам дипломата, обвинения обусловлены тем, что отечественная сторона проводит самостоятельную внешнюю политику.

«Мы являемся серьезным препятствием на пути различных деструктивных начинаний. Наверное, именно поэтому нас пытаются обвинить во всех смертных грехах, представить ревизионистской державой, а на самом деле — наказать за независимый внешнеполитический курс, за наше неприятие действия настоящих ревизионистов, которые ведут линию на односторонний пересмотр норм общения государств друг с другом, закрепленных в Уставе ООН, на ревизию базовых инструментов международного права, которые они хотели бы подменить своими правилами», — сказал Лавров в ходе общего собрания российского совета по международным делам.

Член комитета Государственной думы по международным делам Виталий Милонов в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей прокомментировал слова Лаврова. Парламентарий выразил уверенность, что антироссийские заявления звучат из уст США и их сателлитов исключительно потому, что отечественная сторона восстановила свой суверенитет и проводит самостоятельную внешнюю политику. Кроме того, российский политик объяснил причины влиятельности Российской Федерации на международной арене.

«Безусловно, что, в отличие от 90-х годов, от этого черного времени политической несамостоятельности нашей страны, в последние десятилетия Россия наконец занимает то место в мировой политике, которое она должна занимать исторически. Выпавшее знамя из рук нашего знаменосца в 1991 году вновь находится в крепких руках [президента России] Владимира Путина и Сергея Лаврова. Мы демонстрируем свою независимую политику, диктуем свою волю. И мы видим плоды, которые приносит наша независимая политика. Постоянный американский визг в ООН, постоянные протесты, санкционная война, которую развязали наши «партнеры», говорят о том, что мы стоим на правильном пути. Нас уважают и побаиваются», — подытожил Виталий Милонов.

Напомним, ранее глава министерства иностранных дел заявил, что запрос на русофобию агрессивно навязывается американскому обществу.