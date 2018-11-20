Путин рассказал о новом вооружении и технике для армии России

Сочи, 20 ноября. Свыше 70 самолетов и вертолетов, 80 беспилотных летательных аппаратов, 5 кораблей, 250 танков и бронемашин пополнили с начала года Вооруженные силы России. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании по военной тематике.

По словам российского лидера, поставка вооружения в ВС РФ осуществлялась в рамках заданий гособоронзаказа. На середину ноября российская армия получила около 2 тысяч основных образцов вооружений и военной техники.

«Среди них 74 самолета и вертолета, 80 беспилотных летательных аппаратов, 4 полковых комплекта зенитных ракетных комплексов С-400, 5 надводных кораблей, 250 танков и боевых бронемашин», — рассказал глава России.

Напомним, на совещании с руководством Минобороны РФ в Сочи президент ранее назвал три приоритетные задачи развития ВС России. Среди них совершенствование боевой подготовки войск с учетом опыта проведения операции в Сирии, отработка «все более сложных, нешаблонных, нестандартных задач и развитие практики внезапных проверок частей и соединений», а также продолжение оснащения армии и флота современным вооружением и техникой

Военный эксперт Центра стратегической конъюнктуры Олег Пономаренко в беседе с Федеральным агентством новостей отметил, что перечисленные задачи для нынешнего руководства Минобороны вполне осуществимы.