«Надо работать и не воровать»: украинский генерал призвал не ждать нового оружия от США

Киев, 20 ноября. США не рассматривают возможность передачи Украине новейшего американского оружия, а все разговоры украинских властей на эту тему являются пиаром. Об этом заявил бывший глава службы внешней разведки Украины, генерал ВСУ Николай Маломуж.

Накануне министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев и Вашингтон обсуждают вопрос о поставках летального оружия из США. Он также добавил, что Украина намерена укреплять военное сотрудничество с США. При этом вначале сентября посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что Киев направил в Вашингтон запрос на покупку американских систем ПВО.

Маломуж отметил, что в настоящее время Украине не стоит ожидать передачи нового американского оружия. Украинский генерал также добавил, что несколько дней назад провел встречу с представителями Пентагона, которые заверили, что США не намерены передавать Украине новое вооружение, так как опасаются утечки технологий.

«Зачем о западном оружии заговорил Павел Климкин? Это делается только для пиара. Он хочет показать, что договорился в Америке, что у нас есть перспективы. Это политика двойных стандартов. В данной ситуации это одна позиция, которая, к сожалению, звучит и от президента, и от Климкина», — отметил Маломуж.

Генерал также добавил, что украинские оборонные предприятия разработали противотанковые ракетные комплексы, которые якобы не хуже американских Javelin, а также «лучшие в мире» радиотехнические комплексы. Однако это вооружение не поступает в войска. По его мнению, Украина должна продолжить развитие данных видов вооружения, но этому препятствует масштабное воровство украинских чиновников. Маломуж призвал призвал не ждать нового оружия от США, а работать над созданием собственных образцов.