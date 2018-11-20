ПФР наказал сотрудника в Самаре, вызвавшего покойницу за пособием на похороны

Москва, 20 ноября. Пенсионный фонд России применил дисциплинарное взыскание к сотруднику, который по ошибке вызвал умершую пенсионерку, чтобы выдать ей деньги на ее собственные похороны.

«При работе со списками граждан, обратившихся за пособием на погребение, и списком умерших граждан, специалистом Управления ПФР в Октябрьском и Советском районах Самары была допущена ошибка», — пояснили в пресс-службе отделения фонда в Самарской области.

Представители ПФР добавили, что сотрудник успел направить несколько писем на имя уже покойных граждан. Когда ошибка обнаружилась, Пенсионный фонд повторно направил письма с извинениями, передает РИА Новости.

Ранее житель Самары рассказал о пришедшем из ПФР письме, в котором его тещу, скончавшуюся еще в мае, пригласили получить пособие на погребение. Женщине напомнили про паспорт, СНИЛС и собственное свидетельство о смерти.