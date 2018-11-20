Политолог назвал вероятные темы переговоров Путина и Хаджимбы

Москва, 20 ноября. Президент России Владимир Путин в среду примет в Сочи главу Абхазии Рауля Хаджимбу. Переговоры, как ранее сообщили в Кремле, будут посвящены развитию текущих взаимоотношений Москвы и Сухума, а также перспективам расширения двустороннего сотрудничества.

Политолог Григорий Миронов считает, что Путин и Хаджимба наверняка обсудят вопросы границы, а также состояние торговых связей России и Абхазии.

«Путин обсудит с президентом Абхазии расширение сотрудничества. Это касается и упрощенного перехода на границе, и продажу сельскохозяйственной продукции республики в Россию, и военное сотрудничество», – предположил Миронов, комментируя переговоры Путина и Хаджимбы в интервью изданию «ПолитРоссия».

Эксперт напомнил, что россияне, проживающие в Абхазии, периодически сталкиваются с дискриминацией, для многих семей не решен жилищный вопрос, а также вопрос достойных пенсий.

«Президент России может обсудить с абхазским коллегой также процесс повышения пенсий гражданам РФ», — считает политолог.

Напомним, ранее стало известно, что Абхазия может наладить морское сообщение с Крымом.