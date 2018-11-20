Москва, 20 ноября. Жительница Одессы устроила необычную протестную акцию против отсутствия отопления. Кружевные трусы и бюстгальтеры она развесила на веревке прямо в трамвае.

По сообщениям украинских СМИ, в минувшее воскресенье одна из пассажирок вошла в трамвай, следующий по маршруту №1, с тазиком выстиранного белья. Девушка объяснила, что в ее доме нет отопления, и высушить одежду ей больше негде. Бельевую веревку одесситка растянула на задней площадке трамвая, а попутчиков попросила помочь — подержать тазик.

Неоднозначную акцию девушка устроила для того, чтобы привлечь внимание местных властей и коммунальных служб к проблеме.

Несмотря на приближение зимы, многие жители Украины сегодня остаются без отопления. Власти страны не смогли обеспечить своевременное начало отопительного сезона даже в крупных городах. В середине ноября в Кривом Роге без обогрева оставались не только более двух тысяч многоэтажных жилых домов, но также школы, детские сады и больницы.

Отсутствие тепла в жилых домах, образовательных и медицинских учреждениях местные власти объяснили неспособностью ТЭЦ выплатить долг. Жители Кривого Рога, не желая мерзнуть, устроили протест у регионального подразделения «Нафтогаза».

Аналогичные протесты прошли в середине ноября в Киеве. Киевляне вышли на бульвар Леси Украинки, требуя включить отопление в их домах. Мэр украинской столицы Виталий Кличко переложил вину в случившемся на «Нафтогаз», там украинцев заверили, что в компании не располагают неким вентилем, который необходим для включения тепла.

В то же время между «Нафтогазом» и Киевом назрел конфликт: компания хочет получить от украинских властей 6,6 миллиарда гривен. В компании утверждают, что такая сумма была утрачена из-за того, что чиновники не повышали тарифы на газ с 2015 года.

Ранее в Киеве признали, что срыв отопительного сезона в стране говорит о непрофессионализме и несостоятельности политиков, которые в настоящее время находятся у власти на Украине. Как отметил глава украинской партии «Основа» Андрей Николаенко, прежде своевременное начало отопительного сезона всегда было приоритетом для руководства страны.