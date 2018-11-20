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Путин заявил о выделении 1,5 триллиона рублей на производство военной техники

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Путин заявил о выделении 1,5 триллиона рублей на производство военной техники

Сочи, 20 ноября. Президент России Владимир Путин заявил, что в текущем году на серийное производство военной техники было выделено 1,5 триллиона рублей.

Во время очередного совещания по развитию Вооруженных сил России Путин обратил внимание на финансирование этой сферы.

«На текущий год по линии Минобороны на создание и серийное производство вооружений и военной техники были выделены значительные ресурсы: в общей сложности почти 1,5 триллиона рублей», — подчеркнул российский лидер.

Путин заявил о выделении 1,5 триллиона рублей на производство военной техники

Глава страны потребовал разобраться с несвоевременным исполнением гособоронзаказа некоторыми предприятиями. Путин отметил, что для этого необходимо провести анализ реализации заданий гособоронзаказа.

«Прежде всего имею в виду несвоевременное исполнение взятых обязательств отдельными предприятиями ОПК», — уточнил он.

Автор: Катерина Иванова
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