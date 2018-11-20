Путин потребовал разобраться со срывом сроков исполнения гособоронзаказа

Москва, 20 ноября. Президент России Владимир Путин потребовал разобраться с причинами срыва некоторыми предприятиями сроков исполнения гособоронзаказа. Об этом глава государства заявил на встрече по развитию Вооруженных сил России.

«Конечно, нам следует детально, тщательно проанализировать проблемы с реализацией заданий гособоронзаказа. Прежде всего имею в виду несвоевременное исполнение взятых обязательств отдельными предприятиями ОПК», — отметил Путин.

Ранее российский лидер заявлял, что требования к качеству и срокам выполнения государственного оборонного заказа обязаны оставаться самыми жесткими. Путин добавил, что в данной области имеются и проблемные вопросы, которые касаются создания новой военной техники, а также ремонтных работ кораблей и подводных лодок.