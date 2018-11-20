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Путин потребовал разобраться со срывом сроков исполнения гособоронзаказа

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Путин потребовал разобраться со срывом сроков исполнения гособоронзаказа

Москва, 20 ноября. Президент России Владимир Путин потребовал разобраться с причинами срыва некоторыми предприятиями сроков исполнения гособоронзаказа. Об этом глава государства заявил на встрече по развитию Вооруженных сил России.

 «Конечно, нам следует детально, тщательно проанализировать проблемы с реализацией заданий гособоронзаказа. Прежде всего имею в виду несвоевременное исполнение взятых обязательств отдельными предприятиями ОПК», — отметил  Путин.

Ранее российский лидер заявлял, что требования к качеству и срокам выполнения государственного оборонного заказа обязаны оставаться самыми жесткими. Путин добавил, что в данной области имеются и проблемные вопросы, которые касаются создания новой военной техники, а также ремонтных работ кораблей и подводных лодок.

Автор: Антон Соколов
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