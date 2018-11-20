Юный победитель шоу «Голос. Дети» презентовал дебютный клип

Оренбург, 20 ноября. Юный участник пятого сезона музыкального конкурса «Голос. Дети», оренбургский музыкант Рутгер Гарехт опубликовал на странице в социальной сети Instagram свой дебютный клип на песню «Родина».

Подопечный исполнительницы Пелагеи записал первый клип на композицию «Родина». Съемки проходили в Оренбургской области, а накануне ноября состоялся предпремьерный показ клипа, пишут «Дни.ру».

Юный исполнитель поблагодарил поклонников за поддержку и положительные отзывы. Двенадцатилетний музыкант рассказал, что съемочный процесс проходил весело, передает «RIA56».

Гархет в суперфинале исполнил хит отечественного музыканта Олега Газманова «Офицеры». Победителю вручили статуэтку, а также ему достался главный приз Первого канала — миллион рублей.