Хочет выйти на первые роли в НАТО: эксперт объяснил позицию Польши по созданию армии ЕС

Москва, 20 ноября. Польша стремится занять лидирующие позиции в НАТО, поэтому особо не рассчитывает на создание общеевропейской армии, заявил доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак ранее заявил о том, что в стране не поддерживают идею президента Франции Эммануэля Макрона о создании армии Европейского союза, независимой от США.

Топорнин, комментируя высказывание польского министра, объяснил позицию Польши по созданию армии ЕС тем, что у каждой страны есть своя точка зрения и свои приоритеты в военно-стратегическом развитии.

«У Польши определенные отношения с США, она хочет выйти на первые роли в НАТО. Совсем недавно она предложила Штатам разместить военную базу на своей территории и была готова за это заплатить», — цитирует его RT.

В то же время, по мнению эксперта, не поддерживает инициативу французского президента и Великобритания, поскольку вскоре покинет Евросоюз и не сможет принять участие в создании общеевропейской армии.

«Возможно, она будет развиваться в НАТО или в сотрудничестве с США», — предположил он.

При этом Топорнин подчеркнул, что идея Макрона не нова, ее высказывали и ранее. В связи с этим эксперт призвал мировое сообщество относиться к ней философски.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей объяснил, почему Польша испугалась размещать военную базу США. По его мнению, избавиться от этой базы будет намного труднее, чем пригласить американцев, что и поняли в Варшаве.