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ФСБ задержала участника нападения банды Басаева на Буденновск

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ФСБ задержала участника нападения банды Басаева на Буденновск

Москва, 20 ноября. Участник нападения банды Басаева на Буденновск в 1995 году задержан в российской столице. Об этом во вторник заявили в Центре общественных связей (ЦОС) Федеральной службы России.

По данным ведомства, ФСБ совместно с сотрудниками МВД России в минувший понедельник задержала в Москве гражданина РФ Черхигова Хазваха 1978 года рождения, который участвовал в составе банды Шамиля Басаева.

Напомним, в июне 1995 года в результате вооруженной атаки террористов на Буденновск погибли 129 человек, в том числе 18 сотрудников правоохранительных органов и 17 военных.

Автор: Андрей Крылов
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