Суд признал законным штраф в 22 миллиона рублей журналу The New Times

Москва, 20 ноября. Суд признал законным наложение штрафа в размере 22,5 миллиона рублей на издание The New Times за несвоевременную передачу сведений о зарубежном финансировании в Роскомнадзор.

Тверской суд Москвы ранее признал законным штраф в размере 30 тысяч рублей для главного редактора журнала Евгении Альбац за аналогичное нарушение. Ее адвокат Вадим Прохоров подчеркнул, что, не передав информацию в Роскомнадзор, The New Times не сэкономил ни копейки на налогах. Кроме того, по словам защитника, ведомство «не имеет никаких претензий к журналу», передает «Аргументы и факты».

«Решение мирового судебного участка №367 Тверского района оставить без изменений, — поставили в суде, — апелляционную жалобу — без удовлетворения».

Таким образом, штраф в размере 22,5 миллиона рублей за несвоевременное предоставление сведений о зарубежном финансировании журнала за 2017 год признан законным. Журнал обязан его выплатить в течение 60 дней, передает KR.Ru.