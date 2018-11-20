Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Суд признал законным штраф в 22 миллиона рублей журналу The New Times

39
0 Оставить комментарий

Суд признал законным штраф в 22 миллиона рублей журналу The New TimesМосква, 20 ноября. Суд признал законным наложение штрафа в размере 22,5 миллиона рублей на издание The New Times за несвоевременную передачу сведений о зарубежном финансировании в Роскомнадзор.

Тверской суд Москвы ранее признал законным штраф в размере 30 тысяч рублей для главного редактора журнала Евгении Альбац за аналогичное нарушение. Ее адвокат Вадим Прохоров подчеркнул, что, не передав информацию в Роскомнадзор, The New Times не сэкономил ни копейки на налогах. Кроме того, по словам защитника, ведомство «не имеет никаких претензий к журналу», передает «Аргументы и факты».

«Решение мирового судебного участка №367 Тверского района оставить без изменений, — поставили в суде, — апелляционную жалобу — без удовлетворения».

Суд признал законным штраф в 22 миллиона рублей журналу The New Times

Таким образом, штраф в размере 22,5 миллиона рублей за несвоевременное предоставление сведений о зарубежном финансировании журнала за 2017 год признан законным. Журнал обязан его выплатить в течение 60 дней, передает KR.Ru.

Автор: Катерина Иванова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.