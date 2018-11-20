Появилось видео с церемонии прощания с музыкантом Осиным в Москве

Москва, 20 ноября. Известного музыканта Евгения Осина во вторник похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Федеральное агентство новостей публикует видео с церемонии прощания с певцом, которая прошла в ритуальном зале на Троекуровском кладбище.

Осин скончался на 55-м году жизни от остановки сердца в собственном доме 17 ноября. Проводить артиста в последний путь пришли родные и близкие, друзья и коллеги, поклонники. Среди артистов, которые присутствовали на церемонии прощания, продюсер Андрей Разин, телеведущая Дана Борисова, певцы Алексей Крылов и Марат Крымов и другие.

Дочь Осина Агния посвятила отцу стихотворение и зачитала его на похоронах на Троекуровском кладбище. Мать Агнии с трудом сдерживала слезы и поблагодарила бывшего супруга за дочь и «за все хорошее, что было».