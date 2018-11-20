«Зад все выдержит»: физрук в Северодвинске отхлестала школьников скакалкой за плохое поведение

Северодвинск, 20 ноября. Учительница по физкультуре, которая является классным руководителем в школе №19 Северодвинска, отхлестала учеников скакалкой за плохое поведение и неуспеваемость.

«Буду воспитывать. Хорошо пошло? По руке больнее будет. Задница (было использовано более грубое слово — Прим. ФАН) все выдержит, на то она и задница», — отметила женщина.

После этого она поставила провинившегося ученика перед классом и дважды ударила скакалкой по мягкому месту — по удару за каждый проступок. Второй на место экзекуции вышла девочка. Ей достался один удар за двойку по английскому.

Стоит отметить, что школьники совершенно спокойно воспринимают телесные наказания. Очевидно, что подобные методы «воспитания» учительница применяет уже не в первый раз, пишет «Ридус».

Отметим, что это не первый случай, когда учителя явно превышают свои полномочия. В марте в Омске в полицию поступило заявление мама одного из школьников, которая рассказала, как учительница по физкультуре 20 раз ударила скакалкой по рукам, ногам и телу.